اطلق د. عبد بيدس الرئيس والمؤسس للمنتدى لتطوير الهوية المؤسسية مبادرة "فلنتقارب" بهدف نشر قيم التسامح وتقبل الآخرين والانفتاح على الثقافات والفرص الاقتصادية والمجتمعية والإنسانية المختلفة بما تنعكس إيجاباً على بناء المجتمعات واستقرارها ومستقبلها.

وستعمل المبادرة على تعزيز العلاقات بين مجتمعات العالم العربي وخارجه واحترام الرأي والرأي الآخر عبر بث حي الكتروني للقاءات تجمع بين مجتمعات مختلفة من العالم العربي

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كانت هذه تفاصيل خبر د. بيدس يطلق مبادرة (فلتقارب) انسجاما مع عام التسامح في دولة الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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