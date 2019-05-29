24 ساعة من الخصومات الكبرى في دلما مول احتفالاً بالعيد

احتفالاً بعيد الفطر المبارك، أعلن دلما مول، أحد أكبر مراكز التسوق في أبوظبي وأحد أهم الرموز الرائدة في الإمارة، عن تنظيم واحد من أكبر عروض الخصومات بالتعاون مع العلامات التجارية في دلما مول، حيث تصل الخصومات في بعض المحلات إلى 90% خلال الموسم الثاني من "خصومات العيد الكبرى". تبدأ العروض من 5 يونيو 10:00 صباحاً حتى 6 يونيو 10:00 صباحاً.

قم بزيارة دلما مول خلال العيد مع عائلتك وأصدقائك للاستفادة من العروض الكبرى، فبينما تبحث عن بعض الملابس المثالية والهدايا المثالية لأحبائك يمكنك الاستفادة بصفقات لا تقاوم على العديد من علامات الموضة والمطاعم، ومتاجر الأثاث، والماركات الإلكترونية، ومتاجر الصحة واللياقة البدنية.

وفي هذا السياق صرح السيد بوبندر سينج، المدير العام والمدير المالي، في دلما مول، قائلاً: "يسرنا أن نعلن عن استضافة الموسم الثاني من (تخفيضات العيد الكبرى) في دلما مول بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي. حيث سيتمكن المتسوقين من الاستفادة من العروض الترويجية المختلفة. جذبت التخفيضات الكبرى خلال المواسم الاحتفالية السابقة الآلاف من الزوار إلى دلما مول وأثبتت عروض الخصومات نجاحها كقوة دافعة لتجار التجزئة لدينا. وتمشياً مع فلسفتنا سنستمر في دعم الأنشطة الرائدة والحصرية التي تفيد قطاع البيع بالتجزئة، وتعزز تجربة التسوق لزوار دلما مول".

باللإضافة إلى عروض التخفيضات الكبرى الممتدة على مدار 24 ساعة، سوف يستضيف دلما مول أيضاً العديد من الأنشطة الاحتفالية التي تضم العروض الثقافية الترفيهية الساحرة على مدار أربعة أيام من احتفالات عيد الفطر. أيضاً يشهد دلما مول في الوقت الحالي حملة مستمرة حتى السادس من يونيو، حملة "تسوق وقدها" والتي تمنح الفرصة لأثنين من المتسوقين المحظوظين ربح سيارتين نيسان باترول الجديدة، عند إنفاق 200 درهم في أي من منافذ بيع التجزئة في دلما مول أو إنفاق 500 درهم في كارفور دلما مول.

تشمل قائمة متاجر الأزياء والعلامات التجارية المشاركر في عروض تخفيضات العيد الكبرى، دبنهامز، إتش آند إم، سنتر بوينت، أمريكان إيجل، سيلفين هيتش، SH، Mixeri، جاب، آيكونيك، ال سي وايكيكي، فورايفر 21، رد تاغ، هوم سنتر، Pottery Barn & PB Kids، ستايل بوليفارد، مجوهرات جوهرة، مجوهرات لايف ستايل، باث آند بودي ووركس، فلورمار، العربية للعود، V Perfumes، سامسونايت، سكيتشرز، سواتش، سن أند ساند سبورتس، Healthy Sports، سيتي سبورتس، كولومبيا، تيمبرلاند، Cannes، أديداس، بوما، أندر أرمر، ريفولي آيزون، كيدي زون، مدام كوكو، السالم للسجاد، هانوكس، المتحجبة، نعومي، ليبسي لندن، واليس، فينشي، ألدو وألدو للإكسسوارات، فوتلوكير، كوست، نكست، Exquisite، لامودا للنظارات الشمسية، الطواش، ميني سو، بركات للبصريات، صيدلية سوبر كير ، إماكس ، E-City، Paper House.