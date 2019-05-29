Airfryer هي الخيار الأمثل للطهي الصحي في الشهر الفضيل

يُعتبر رمضان شهر التأمل والعبادة، ولا يوجد وقت كافٍ للتفكير بطرق كفيلة بإعداد طعام صحي ولذيذ في آنٍ معاً خلال وقتٍ قصير. فالعثور على وصفات توفر نكهة لذيذة بأقل كمية من الدهون يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً. لذلك سيكون الحل الأسهل استخدام تقنية القلي بالهواء Airfryer والتي تتيح لكم:

التقليل من الدهون

لا تخلو الموائد الرمضانية من الأطباق المقلية الشهية مثل السمبوسك والباكورا، والتي على الرغم من نكهتها الشهية تحتوي عموماً نسبة أعلى من الدهون قياساً بالأطعمة المطهوة باستخدام طرق أخرى. فعلى سبيل المثال، يحتوي صدر الدجاج المقلي على دهون أعلى بنسبة 30% من صدر الدجاج المشوي. لكن يمكن لاستخدام المقلاة الهوائية Airfryer أن يقلل من الدهون بنسبة تصل إلى 90%، لأنها تستهلك كميات أقل بكثير من الدهون مقارنة بأدوات القلي التقليدية. وفي حين أن العديد من وصفات الأطباق المقلية تتطلب ما يصل إلى 3 أكواب (750 مل) من الزيت، يحتاج قلي الأطعمة في Airfryer إلى حوالي ملعقة كبيرة (15 مل) فقط أو بدون زيت نهائياً.

وتستخدم Airfryers الهواء الساخن لطهي الطعام اللذيذ والصحي بسرعة وسهولة. وتمّ تزويد الحجم الكبير منها والذي تنتجه فيليبس بتكنولوجيا خاصة لإزالة الدهون؛ حيث تستخرج الدهون من الطعام وتجمعها ليتم التخلص منها لاحقاً.

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ويعتبر تخفيف تناول الدهون أمراً ضرورياً بالنسبة للجميع خلال شهر رمضان الكريم، حيث أظهرت الدراسات أن تناول كميات أكبر من الدهون من الزيوت النباتية يرتبط مباشرة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب القلب. 1 وبالتالي، يتيح استخدام المقلاة الهوائية بالحجم الكبير الاستمتاع بتناول الأطعمة المقلية الشهية دون المساومة على موضوع الصحة.

وزن صحي لحياة صحية

يميل الكثير من الناس إلى اغتنام الفرصة في شهر رمضان المبارك لضبط نظامهم الغذائي وتغيير عاداتهم الصحية وممارسة التمارين الرياضية لإنقاص وزنهم.



ويُعتبر التخفيف من استهلاك الأطعمة المقلية جزءاً أساسياً للوصول إلى النتيجة المنشودة، فهي لا تحتوي على نسبة أعلى من الدهون فحسب، بل تشتمل على كمية أكبر من السعرات الحرارية أيضاً وتساهم بشكل كبير في زيادة الوزن. كما ربطت الدراسات الحديثة السمنة بتناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية. 2 وبما أن الأطعمة المقلية بواسطة الهواء الساخن تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالأطعمة المشبعة بالزيت، يتيح استخدام Airfryers خلال الشهر الفضيل وسيلة سهلة للحد من السعرات الحرارية وتخفيف الوزن.