الامارات | عجمان تدخل "غينيس" بأطول طبق هريس بالعالم‎

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تدخل "غينيس" بأطول طبق هريس بالعالم‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان من تحطيم الرقم القياسي في موسوعة "جينيس" لتسجل رقماً غير مسبوق بأطول طبق هريس في العالم أقيم بطول 16.01 متر وعرض 2.34 متر وبارتفاع 2 سم وبمشاركة 3000 شخص من كافة فئات وشرائح المجتمع.

وأعلنت الدائرة أنها ارتأت تنظيم مبادرة "هريسكم عندنا" لتقديم الطبق الشعبي لبيوت الإمارة والأسر المتعففة حيث وزعت فرق العمل 800 طبق هريس على الأسر المتعففة، مبينةً أنها تسعى لدعم المبادرات الخيرية التي يلمس أثرها أفراد المجتمع ويشعرون بذلك أننا أسرة واحدة تجمعها المحبة والإخاء.

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وأفادت الدائرة أن أطول طبق هريس استطاع جمع الصائمين حول مائدة إفطار لتناول الطعام الشعبي الإماراتي دون تمييز بين الجنسيات والألوان، موضحةً أن الإمارة أصبحت اليوم مدينة للتسامح ومشاركة الآخرين في العادات والتقاليد.

وبينت الدائرة أنها شكلت فريق عمل لمبادرة "هريس عندنا" مكون من كفاءات مؤهلة عملت على مدار 10 أيام متواصلة لتخرج المبادرة بأفضل حلة جامعةً الأفراد من مختلف مناطق الامارة للمشاركة في المائدة نفسها لتوحيد قلوبهم وتوطيد أواصرهم الاجتماعية والتقريب بين الجميع.

وأوضحت الدائرة أنها تسعى في شهر رمضان الفضيل لجمع الناس في مكان واحد وإشعارهم أن الإمارة بيتهم الكبير ونحن جميعاً أسرة متماسكة، مؤكدة أن المبادرة شهدت ومنذ الإعلان عنها استجابة كبيرة من كافة الدوائر المحلية في الإمارة، ولمسنا حرص الفرق التطوعية وممثلي شرائح المجتمع على المشاركة في هذا الحدث الهام.