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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عرض لوريل وهاردي يصل إلى دبي
سيكون الثنائي الكوميدي الأسطوري لوريل وهاردي في دبي على موعد مع عرض فردي عن الثنائي سيصل إلى المدينة في يونيو.
وسيصل العرض الذي يحمل اسم And This is My Friend Mr Laurel إلى Warehouse Four في 18 يونيو بعد عروض مميزة نالت استحسانا كبيرا في مهرجان Edinburgh Fringe في 2014 و 2015 و 2018، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وكتب العرض غيل لو وجيفري هولاند (الذي يؤدي أيضًا العرض) حيث يقام في عام 1956 في غرفة نوم أوليفر هاردي المتوفي، الذي يزوره صديقه الكبير ستان لوريل.
And This is My Friend Mr Laurel ويرهاوس فور، دبي، في 18 يونيو. للحصول على التذاكر، تفضل بزيارة: www.warehousefour.com
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