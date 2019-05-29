كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا تزداد حصى الكلى في الإمارات خلال رمضان؟

تشهد المستشفيات والعيادات في الإمارات بشكل عام زيادة في عدد المرضى الذين يعانون من حصى الكلى والتهابات المثانة وغيرها من الشكاوى البولية خلال شهر رمضان بسبب زيادة مستويات الجفاف.

وقال الدكتور آزاد موبين رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة Aster DM Healthcare في حديث لصحيفة أريبيان بيزنس خلال مؤتمر صحفي: “في رمضان، هناك بعض الأشياء التي نراقبها، خاصة بين العمال ذوي الياقات الزرقاء خلال شهر رمضان حيث يتعرضون للشمس .فهم يتعرضون لمزيد من الجفاف ومثل هذه القضايا”.

وقال الدكتور موبين إن من الشائع رؤية المزيد من حالات حصى الكلى ومشاكل المسالك البولية حيث أن السكان يشربون كميات أقل من المياه ويمررون كمية أقل من البول عبر أنظمتهم خلال ساعات الصيام.

تأسست Aster DM Healthcare في عام 1987، ويعمل فيها 17800 شخص في 21 مستشفى و 113 عيادة و 219 صيدلية في تسع دول في أسواقها الرئيسية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

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وقال الدكتور زكي الملاح، استشاري المسالك البولية في مركز المثانة في كليفلاند كلينك أبوظبي، إنه يشهد عمومًا زيادة في الحالات خلال أشهر الصيف الحارة وخلال فترة الصيام في الشهر الكريم.

وقال “هناك اتجاه وانطباع بأن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى خلال الصيف وخلال شهر رمضان”.

وأضاف “نحن نعلم أن هذه المنطقة على وجه الخصوص فيها نسبة عالية من حصى الكلى. نحن نعلم جيدًا أن الناس يصابون بحصى الكلى لأنهم يشربون كمية أقل من الماء”.

الدكتور الملاح لديه عدد من النصائح للمرضى المعرضين لحصى الكلى خلال شهر رمضان. أولاً، بمجرد حلول موعد الإفطار، يجب أن يفطر الصائم التمر مع كوب كامل من الماء. ثم شرب حصة كبيرة قدر الإمكان من الماء، بمعدل حوالي نصف لتر وخلال الليل شرب المزيد. وقبل الفجر، يجب زيادة استهلاك الماء بحوالي 20 إلى 25 في المائة من الماء أكثر من المعتاد.

وفيما يتعلق باختيارات الطعام، أوصى الملاج الناس أيضًا بتجنب الطعام المالح لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم حصى الكلى.