محمد بن زايد يهنئ هاتفياً رئيس جنوب أفريقيا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

أبوظبي (وام) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس خلال اتصال هاتفي فخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق في خدمة بلاده. وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تطلعه إلى مواصلة العمل على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين، وتمنى سموه لجنوب أفريقيا وشعبها الصديق دوام الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، أعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جنوب أفريقيا وشعبها، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

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