حاكم الشارقة يشهد إطلاق 4 مشروعات فلكية حديثة

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أهمية المراكز والمعاهد العلمية في الشارقة لدعم المعرفة والعلم النافع لتكون أساساً صحيحاً وقوياً للدراسات والبحوث وخدمة العلماء.

جاء ذلك خلال كلمة سموه في حفل إطلاق 4 مشروعات فلكية حديثة، والذي أقيم مساء أمس في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، مشيراً سموه إلى أهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ودراستها من خلال أكاديمية متخصصة هي أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

ويتكون أول هذه المشروعات من شبكة أبراج الإمارات لمراقبة الشهب والحطام الفضائي، وتتكون هذه الشبكة من ثلاثة أبراج موزعة في (الشارقة والعين وليوا)، لتتمكن من تحقيق تغطية شاملة لسماء الدولة، ويضم كل برج من هذه الأبراج الثلاثة: (17) كاميرا تغطي سماء الدولة من غروب الشمس إلى شروقها. أما المشروع الثاني، فهو: التليسكوب الراديوي الديكاميتري، ويتكون من أربعة هوائيات ثنائية القطب باستخدام عِدّة (Radio JOVE) من (NASA) كوحدات أساسية للنظام، وقد تم تصميم جهاز الاستقبال في هذا التلسكوب للعمل عند تردد 20.1 ميجا هرتز (MHz)، وذلك لإجراء عمليات الرصد الفلكية اللاسلكية للتفاعلات النشطة في قمر كوكب المشتري (Io) والذي يعتبر أحد أكثر الأجسام الفلكية نشاطاً في المجموعة الشمسية، بالإضافة إلى رصد الرشقات الشمسية والانبعاثات الراديوية لمجرة درب التبانة.

والمشروع الثالث، هو جهاز الايونوسوند (Ionosonde) الذي يقوم برصد ودراسة طبقة الأيونوسفير، ويعد نظاماً رقمياً حديثاً مرناً متكاملًا ونموذجياً لرصد وتطبيق الدراسات الأيونوسفيرية، بالإضافة إلى تميزه بالقدرة على السير باستخدام نبضات راديوية عالية التردد بتقنية الإرسال العمودي (Vertical Incidence)، وسوف يساهم هذا الجهاز في فهم طبيعة العلاقة بين الرياح الشمسية وطبقات الغلاف الجوي العليا للأرض.

أما المشروع الرابع، فهو تلسكوب راديوي بقطر 5 أمتار، حيث تُستخدم ثلاثة تلسكوبات (SPIDER 500A) لتحقيق محاكاة لنظام التداخل الراديوي لطبق هوائي بقطر 40 متراً.

وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عدداً من الشخصيات والجهات المتعاونة في المشاريع الفضائية.

كما افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل معرض مجموعة النيازك والتي تعد فريدة من نوعها كونها الأكبر من حيث العدد على مستوى العالم.