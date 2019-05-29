حاكم عجمان يتقبل التهاني بشهر رمضان

عجمان (وام)

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وجموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل الذين توافدوا إلى قصر الزاهر مساء أمس. فقد تلقى سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من وفد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تتقدمه وداد بوحميد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

..ويوجه بمكافأة مالية لحفظة أجزاء من القرآن الكريم

وجه صاحب السمو الشيخ حميد ‎بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان خلال استضافته ختمة القرآن الكريم، من طلاب مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بتخصيص مكافأة مالية لكل طالب مواطن أو مقيم حفظ جزءاً من القرآن ضمن الحلقات الدائمة بالمركز.

وأشاد حسين الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بالأيادي البيضاء لصاحب السمو حاكم عجمان في خدمة القرآن الكريم عامة، وعلى هذه المكرمة لأبنائه طلاب المركز خاصة.