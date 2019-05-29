14500 جهاز إنارة متطور في أحياء العين

العين (الاتحاد)

باشر فريق إدارة شبكات الإنارة أعمال المرحلة الثانية من استبدال أجهزة الإنارة التقليدية إلى الأجهزة المتطورة التي تعمل بنظام LED، وسيشمل المشروع 24 حياً في مختلف مناطق مدينة العين، وسيقوم المشروع باستبدال 14500 جهاز بقيمة 16.5 مليون درهم بمواصفات عالية، وذلك خلال 6 أشهر ليشمل جميع المناطق المخطط لها.

وتم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع في منطقة القوع السكنية، وسيتم استكمال بقية المشروع في كل من مناطق زاخر، حي رملة زاخر، ومنطقة فلج هزاع، حي الجفير الجديد، ومقر الظبي والمنيزلة والعوينة، بالإضافة إلى منطقة الظاهر حي الظاهر 1، ومنطقة الروضة الشرقية حي العفاز والحليو، ومنطقة الخبيصي حي الناصرية والسدرة، ومنطقة المرخانية لحي مويفيعة وجزعة وريقة والهابوي ومريفيعة، بالإضافة لحي عود بن صقحان بمنطقة المويجعي، وحي الخليف، والنايفة بمنطقة هيلي، وأحياء وادي بن بن شامي، عيدان الردة، جفير عبيد، أم السدر، ماضي، الرقايب ومنازف بمناطق الطوية والمسعودي، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية عام 2019.

وقال المهندس خالد الجابري رئيس فريق إدارة شبكات الإنارة: «إن بلدية مدينة العين تسعى وبشكل دؤوب للالتزام بمعايير التنمية المستدامة من خلال ترشيد الطاقة، وبالتالي توفير نسبة 75% من استهلاك الطاقة للحفاظ على جودة مستوى الإنارة على الطرق الداخلية، حيث قام فريق الإنارة بزيارة المناطق وإعادة دراسة شدة الإنارة لكل حي على حدة خلال شهر كامل، وأخذ مقاسات عرض الشارع وأطوال الأعمدة الموجودة وطريقة وضعها، وتطبيق هذه المقاسات على التصميم لمعرفة الأجهزة المناسبة، والبدء بمشروع الاستبدال بالشكل المطلوب». وأضاف الجابري: «يقوم فريق إدارة شبكات الإنارة بالعمل على تسريع عملية التنفيذ مع نهاية العام الحالي في جميع الأحياء السكنية البالغة 24 حياً، ووضع في عين الاعتبار المواصفات المعتمدة في إمارة أبوظبي التي أقرها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة».