ورشة تستعرض مستقبل الطرق ووسائل النقل

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة النقل في أبوظبي، ورشة عمل شارك فيها ممثلو الشركات في القطاع الخاص بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أهم التطورات في مجال الطرق والنقل مع صناع القرار تمهيداً لاستضافة الدورة السادسة والعشرين من المؤتمر الدولي للطرق 2019 في العاصمة أبوظبي هذا العام.

وجمعت ورشة العمل ممثلي 50 شركة متخصصة في صناعة الطرق والنقل، من بينها شركة هايبرلوب وسيمنز والنابودة وأتكينز أكويتي وشركة أجيليتي الهندسية. وتناولت ورشة العمل عدة مواضيع حول وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للطرق ووسائل النقل. وناقش الحضور بخبراتهم مواضيع تتعلق بمشاريع النقل المبتكرة التي نجحت الإمارات في تحقيقها والتي سيتم عرضها بمستوى أكثر توسعاً خلال فعاليات المؤتمر. كما شهدت ورشة العمل مناقشة أهم المخرجات والفوائد المكتسبة من المشاركة في المؤتمر الدولي للطرق بالتواصل، والتعاون المشترك مع الشركات العالمية والحكومية المتخصصة في قطاع الطرق والمواصلات.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة ما بين 6 إلى 10 أكتوبر من هذا العام عدداً قياسياً من المشاركين والعارضين للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالي النقل والطرق والتخطيط. وسيجمع الحدث المختص في مجال البنى التحتية للنقل والطرق والذي تنظمه دائرة النقل في أبوظبي بالمشاركة مع الجمعية العالمية للطرق ما يقارب 5000 خبير في مجال النقل. وأكد أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للطرق في أبوظبي، مدير إدارة نقل البضائع بالإنابة في دائرة النقل أبوظبي، أن الهدف من وراء ورشة العمل هو تفعيل التواصل والارتقاء بقطاع الطرق من خلال تبادل الأفكار ومناقشة التحديات والحلول، وإعداد الاستراتيجيات المحفزة للنمو والتطور، مشيراً إلى فرص النمو الواعدة في هذه الصناعة بدول المنطقة. وقال: «تمثل استضافة المؤتمر الدولي للطرق في أبوظبي، باعتباره أول مؤتمر من نوعه ينعقد في منطقة الشرق الأوسط، فرصة مثالية للشركات لمقابلة صناع القرار وتبادل الخبرات لتحليل المشهد الحالي وتحديد ملامح مستقبل هذا القطاع، إذ إن قطاع الطرق والنقل في الدولة يشهد نمواً مستمراً مع زيادة فرص النمو لشركات القاع الخاص».