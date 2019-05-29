أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: السياسة الخارجية الناجحة أساسها الشفافية مع الأخ والصديق والحكمة وحسن التدبير في إدارة العلاقات مع الدول، وهي مرآة للنجاح الأمني والتنموي وشبكة العلاقات والصداقات، فلا يمكن للسياسة الخارجية إلا أن تكون انعكاساً لعقلانية التوجه ولتماسك البيت الداخلي. وأضاف في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «تميزت السياسة الخارجية للإمارات بالحكمة والمصداقية والشفافية وإدراك واعٍ لطبيعة المحيط الإقليمي والدولي، وكم حضرت من الاجتماعات التي أدركت من خلالها حجم التقدير والاحترام لرأي قيادتنا وتشخيصهم للملفات والتطورات.. النموذج الناجح ينتج سياسة خارجية ناجحة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: سياسة الإمارات الخارجية تتميز بالحكمة والمصداقية والشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.