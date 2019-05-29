كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كريم تستحوذ على “Cyacle” وتدخل مجال التنقل باستخدام الدراجات الهوائية

متابعة-سنيار: استحوذت شركة Careem على خدمة Cyacle التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، مُعلنة دخولها إلى حيز التنقل الصغير في الدولة.

سياكل هي نظام المشاركة (بايك شير) الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم إطلاقه في ديسمبر 2014، وهو خدمة مشاركة (بايك شير) تتميز بنظام قفل مؤتمت بالكامل ويتم تشغيله في أبوظبي حاليا، وتعمل المحطات على مدار الساعة من خلال تطبيق ومنصة بشاشة تعمل باللمس ونظام قفل على الدراجات يطلقها عند استخدام رمز الركوب أو مفتاح العضوية.

ستُعاد تسمية Cyacle باسم Careem Bike، وفقا لما ذكرته الشركة المملوكة لأوبر في بيان، مضيفة أنها ستطلق أيضا تطبيق Careem Bike مستقل جديد لنظامي iOS و Android.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الدراجات من خلال التطبيق أو ماديًا في إحدى محطات أحواض الاصطفاف الذكية باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية، وسيقدم النظام الدراجات من خلال مجموعة من العضويات اليومية وحتى السنوية.

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قالت كريم إنها تأمل في إطلاق الخدمة في المزيد من المدن في جميع أنحاء المنطقة على مدار الـ 12 شهرا القادمة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تحديث من هيئة الطرق والمواصلات في دبي العام الماضي حيث كشفت أنها تتعاون مع Careem لإطلاق خدمة مماثلة في دبي تعمل على أكثر من 3000 دراجة.