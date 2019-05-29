الامارات | توفير 47 خدمة اجتماعية تحت منظومة «تم»

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 47 خدمة اجتماعية تحت منظومة «تم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية «رحلة الخدمات الاجتماعية» في الإمارة والتي توفر أكثر من 47 خدمة تقدمها 12 جهة حكومية تحت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وتشمل أبرز الخدمات الاجتماعية في فئات الإسكان والصحة والتعليم وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة للرحلة ستشمل 93 خدمة.

وتهدف المظلة التي تم تدشينها أول من أمس في مؤتمر صحافي بمركز خدمات «تم» بأبوظبي، إلى إنشاء مصدر موحد لجميع المعلومات عن الخدمات الاجتماعية، ومُحرك أهلية موحد يوجه المتعامل إلى معايير الاستحقاق، وترسيخ مبدأ الشفافية والعدل في إعطاء الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير إجراءات مرقمنة بالكامل ومحتوى متوافق مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين، فيما تم تصنف الخدمات الاجتماعية التي توفرها المظلة تحت سبعة جوانب حياتية، شملت العائلة، والمجتمع، وأصحاب الهمم، والتعليم، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى التمويل.

وأكد رئيس الدائرة الدكتور مغير الخييلي، أن «رحلة الخدمات الاجتماعية» تهدف إلى تقديم خدمات تقنية تعمل على زيادة فاعلية الخدمات الاجتماعية من خلال توفير بيانات دقيقة ومقننة تختصر الوقت والجهد وتخلق بيئة عمل خالية من الأوراق، مشيراً إلى أن منصة «تم» تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على الخدمة من أي مكان في العالم، وفي أي وقت، وهي بمثابة حل كامل لإدارة كل مرحلة من مراحل الحصول على الخدمات.

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وقال: «تهدف رحلة الحصول على الخدمات الاجتماعية إلى تحسين نوعية الحياة، والاستقرار المالي للمواطنين والمقيمين في أبوظبي من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي»، مشيراً إلى أن مراكز «تم» ستوفر خدمة المساعدة لكبار السن وغير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا من خلال الحضور لأحد المراكز المنتشرة في الإمارة، أو عبر الاتصال الهاتفي.

5 خطوات للحصول على الخدمة

أفادت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بأن نطاق رحلة الخدمات الاجتماعية يتضمن خمس خطوات: الأولى الاطلاع على الخدمات عبر منصة رقمية للاطلاع على كل الخدمات الاجتماعية المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة والتحقق من معايير استحقاق الحصول عليها، والخطوة الثانية التقدم للحصول على الخدمة، والخطوة الثالثة تتبع طلب الحصول على الخدمة، والخطوة الرابعة خاصة بإدارة الخدمة، حيث تتيح المنصة التقدم للحصول على المزيد من الخدمات الفرعية وتتبع وضع الطلبات ذات الصلة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمة والتحقق من فهم أوجه الاستفادة من الدعم المقدم.