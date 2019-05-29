الامارات | 75 مخالفة و226 إنذاراً لمنشآت غذائية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 75 مخالفة و226 إنذاراً لمنشآت غذائية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت بلدية مدينة الشارقة 1145 زيارة تفتيشية على منافذ بيع الأغذية والمطاعم والكافتيريات والمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية الموضوعة بما يضمن تقديم غذاء آمن للجمهور، وأسفرت الزيارات عن تحرير 75 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة و226 إنذاراً بحق منشآت غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

وتفصيلاً، أكد رئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية مدينة الشارقة، عمر المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، أن القسم يبذل جهوداً كبيرة في متابعة المنشآت الغذائية بالإمارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدّي ومنع أي تجاوزات أو مُخالفات صحية قد تُهدد صحة وسلامة المستهلكين، مشيراً إلى أن الحفاظ على الصحة العامة أولوية تُعنى بها البلدية، عبر تكثيف الرقابة على تداول المنتجات الغذائية.

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وأفاد بأن متابعة المنشآت الغذائية مستمرة، وتتم عبر معايير واضحة وُضعت لتغطى كل الجوانب الصحية مثل طرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، وحصولهم على بطاقات صحة مهنية تثبت خلوهم من الأمراض، وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تشمل المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها، مشيراً إلى وجود كادر تفتيشي مؤهل ذي خبرة، قادر على تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش على الوجه الأمثل.

وأشار المهيري إلى تنفيذ 1145 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة، منذ بداية شهر رمضان المبارك، شملت مواقع عرض وتحضير وتجهيز المواد الغذائية والحلويات، وأسفرت الزيارات عن تحرير 75 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، كما تم تحرير 226 إنذاراً لمنشآت غذائية، لتستكمل بعض المتطلبات والاشتراطات، خلال مهلة مُحدّدة، كونها لا تستدعي المُخالفة الفورية.

وأوضح المهيري أنه تمت توعية العاملين في تلك المنشآت، وتعميم النصائح والإرشادات المهمة عليهم كطرق التخزين الصحية للمواد الغذائية، وما يتطلبه الحفظ من توفير درجات حرارة مناسبة وعدم تكديس المواد الغذائية في المنشآت وداخل البرادات والمجمدات وعدم خلط المنتجات الغذائية ذات الطبيعة المختلفة، وعدم التخزين خارج المنشآت الغذائية، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمنشآت والمعدات والبرادات والمجمدات، والتقيّد بالممارسات الصحية الجيدة من قبل العاملين في المنشآت الغذائية، والطرق السليمة لنقل المواد الغذائية، متضمنة طرق الحفظ المناسبة.