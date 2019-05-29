الامارات | طقس غائم وأمطار محتملة اليوم.. وتدنٍ في «الرؤية الأفقية» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم وأمطار محتملة اليوم.. وتدنٍ في «الرؤية الأفقية» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع استمرار تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وكذلك احتمال سقوط الأمطار.

وأوضح أن الرياح ستبقى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وتشهد الدولة منذ أمس، طقساً غائماً جزئياً بوجه عام، مع تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والداخلية، ما زاد من فرص سقوط الأمطار، نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي شمال وشرق الدولة، مصحوباً بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على شبه الجزيرة العربية.

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وأفاد المركز بأن غداً الخميس سيشهد تحولاً في الطقس ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً، خصوصاً جنوباً، ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر أن طقس الجمعة سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام على أن تظهر السحب بعد الظهر على المناطق الجنوبية، بينما تظل الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وعن حالة الطقس يوم السبت توقّع المركز أن يظل صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة.