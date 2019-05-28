محمد بن راشد: الإمارات الخامسة عالمياً في تقرير التنافسية 2019

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات حلت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

وكتب سموه، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "تقدمت الإمارات للمرتبة الخامسة عالمياً. وجاءت في المرتبة الأولى في كفاءة الأعمال والممارسات الإدارية، والثاني عالمياً في الكفاءة الحكومية والتجارة الدولية والبنية التحتية".

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وختم سموه تغريدته بالقول "لن تتوقف الإمارات حتى تصل للقمة".