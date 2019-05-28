رئيس الدولة يمنح السفيرة السويسرية وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة مايا جوهري تيسافي سفيرة سويسرا لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفيرة الوسام تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وقد قلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفيرة الوسام خلال استقباله لها بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي اليوم.

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وأعرب سموه عن أمنياته للسفيرة بالتوفيق و النجاح، مثنياً على دورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسويسرا في المجالات كافة.

من جانبها، أعربت سعادة مايا تيسافي عن بالغ تقديرها وشكرها لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيدة بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات إقليمياً ودولياً.

كما توجهت بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجدته من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتها في تعزيز العلاقات بين البلدين.