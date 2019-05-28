"لجنة مبادرات رئيس الدولة" تعتمد حزمة من المشاريع الجديدة بــ 900 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمدت "لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة" ترسية حزمة من المشاريع التنموية الجديدة ضمن مبادرات رئيس الدولة بقيمة 900 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي برئاسة سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الاجتماع أهم مستجدات سير العمل في مشروع مدينة محمد بن زايد السكني في إمارة الفجيرة ومشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في الفجيرة إضافة إلى مشاريع الطرق التالية: إنشاء وإنجاز الطريق بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار الهباب وطريق نزوى ومشروع إنشاء وإنجاز الطريق بين دبي - حتا وطريق الشارقة - كلباء مروراً بوادي القور ومشروع إنشاء وإنجاز طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام وحتى الشويب.

حضر الاجتماع، سعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات وسعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وسعادة حسن جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات.

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