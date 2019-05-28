طيران الإمارات تقدم نقلاً حياً للمباراتين على رحلاتها من وإلى المملكة المتحدة

تنقل طيران الإمارات في بث حي عبر قناة سبورت 24 على طائراتها مباراة نهائي دوري أوروبا التي تقام في 29 مايو ومباراة نهائي دوري الأبطال التي تقام في 1 يونيو (حزيران). وحرصت الناقلة على توفير هذه الخدمة على رحلاتها الـ23 من وإلى المملكة المتحدة التي يصادف توقيتها إقامة المباراتين، بما فيها الرحلات من وإلى لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستد ومانشستر ونيوكاسل وبرمنغهام.

وتتوفر خدمة البث التلفزيوني الحي الآن على 175 طائرة تشمل جميع طائرات البوينج 777 وعدد من طائرات الإيرباص A380 ضمن أسطول طيران الإمارات. ومن المتوقع أن يشاهد المباراتين النهائيتين 70 ألف مسافر على رحلات الناقلة، ما يجعل من طائراتها "استاداً طائراً" يوازي استيعابه الاستاد الأولمبي في باكو، حيث ستقام مبارات نهائي دوري أوروبا واستاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد حيث ستقام مباراة نهائي دوري الأبطال.

وسوف يتابع ركاب الدرجة السياحية المباريات على شاشات قياس 13.3 بوصة، تعد الأكبر في الأجواء لهذه الدرجة. وكذلك تعد شاشات ركاب درجة رجال الأعمال قياس 23 بوصة والدرجة الأولى قياس 32 بوصة، الأكبر لكل من الدرجتين على مستوى صناعة الطيران العالمية.

وسوف تعرض طيران الإمارات المباراتين أيضاً على شاشة الصالون الجوي قياس 55 بوصة على عدد من طائرات A380، ما سيتيح لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال مشاهدة المباريات والتواصل على ارتفاع 40 ألف قدم.

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أما المسافرون على طائرات A380 التي لا توفر خدمة البث التلفزيوني الحي، فيمكنهم تسجيل الدخول إلى شبكة الإنترنت اللاسلكي مجاناً ومتابعة تحديثات النتائج. وتتوفر الخدمة على جميع طائرات الإمارات، حيث يمكن للركاب في جميع الدرجات الاستمتاع بـ20 ميغابايت من البيانات مجاناً أو الاستخدام غير المحدود لتطبيقات المراسلة لمدة ساعتين ما يتيح لهم التواصل مع الأقارب والأصدقاء خلال الرحلة. ويستمتع أعضاء سكاي واردز بمزايا فريدة بحسب فئات العضوية ودرجة السفر تشمل خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية عند السفر في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وبالإضافة إلى كرة القدم، ستبث قناة سبورت 24 خلال الشهر المقبل مباريات حية لبطولات ودورات رياضية أخرى، بما في ذلك نهائيات اتحاد كرة السلة الأميركي وبطولة فرنسا المفتوحة في الغولف وكأس العالم لكرة القدم للسيدات.

ويستمتع المسافرون بأكثر من 4000 قناة مسموعة ومرئية يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، تعرض أحدث الأفلام والموسيقى والألعاب وخيارات واسعة من المحتويات الرياضية والأفلام الوثائقية الرياضية.