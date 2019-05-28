حاكم عجمان يوجه بصرف مكافأة مالية على حفظ كل جزء من القرآن الكريم

وجّه صاحب السمو الشيخ حميد ‎بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، خلال استضافته لختمة القرآن الكريم من طلاب مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، بتخصيص مكافأة مالية لكل طالب مواطن أو مقيم حفظ جزءاً من القرآن ضمن الحلقات الدائمة بالمركز.

وأشاد حسين الحمادي، مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، بالأيادي البيضاء لصاحب السمو حاكم عجمان في خدمة القرآن الكريم عامة وعلى هذه المكرمة لأبنائه طلاب المركز خاصة سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، مهيباً بالنموذج والقدوة التي يقدمها سموه لأبنائه عبر تسطير المكرمات في سبيل خدمة كتاب الله.

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وأوضح مدير المركز أن هذه المكرمة ستكون عوناً للطلاب على المداومة على حفظ كتاب الله وإكمال الطريق في تحصيل علومه والاستفادة من الفرص، التي توفرها إمارة عجمان في مجال خدمات القرآن الكريم، معتبراً أن إجلال كتاب الله والعناية به وتقدير أهله هو انعكاس لما في النفس من قيمة ومن تعظيم شعائر الله ومن تقوى القلوب.