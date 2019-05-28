آيسر تعلن عن التعاون مع "شرواد" الذي يعد من أشهر متخصصي البث المباشر "ستريمر" على منصة تويتش

أعلنت آيسرعن اختيار مايك "شراود" جرسيك، أحد أشهر متخصصي البث المباشر "ستريمر" على منصة "تويتش"، سفيراً عالمياً لعلامة "بريداتور" التجارية، ليساهم في ترويج أجهزة حاسوب وشاشات "بريداتور" المخصصة للألعاب لمعجبيه ولمجتمع الألعاب ككل.

وقال فينسنت لين، نائب الرئيس المساعد للتسويق والتخطيط العالمي للمنتجات في شركة آيسر: "يسرٌنا انضمام شراود أحد ألمع المواهب في عالم الألعاب إلى عائلة بريداتور". وأضاف:"نتطلّع إلى إيجاد وسائل جديدة للتعاون في الإعلان عن أحدث منتجات بريداتور لعشاق هذه العلامة التجارية ولمجتمع الألعاب على أوسع نطاق".

من جانبه أعرب شراود عن سعادته قائلاً: "يسرني ويشرفني التعاون مع بريداتور". وأردف قائلاً: " عملت سابقاً على تصميم أنظمة مخصصة صنعتها بنفسي وتجهيزات تميزت بأعلى المعايير. في الحقيقة، يتطلب البث اليومي أداءاً عالياً من الأجهزة التي أستخدمها وأعتقد أن حواسيب وشاشات بريداتور من آيسر هي الخيارالأمثل لتلبية متطلباتي الاحترافية ".

يُذكر أن شراود، الذي لديه أكثر من 6 مليون متابع على منصة "تويتش"، بدأ مشواره المهني كلاعب محترف في لعبة CS:GO، وبعد اعتزال اللعب التنافسي، تحول إلى متخصص في البث المباشر "ستريمر" يعمل بدوام كامل. ومنذ ذلك الحين نجح في تكوين قاعدة هائلة من المعجبين من خلال صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.