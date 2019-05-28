مجموعة "إيست هوب" الصينية تدرس التوسع بمدينة خليفة الصناعية

أعلنت مجموعة "إيست هوب" الصينية العملاقة والمتخصصة بقطاع الصناعة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة خليفة الصناعية، إحدى أكبر المراكز الصناعية واللوجستية المتكاملة في أبوظبي والتابعة لموانئ أبوظبي، للعمل بدراسة جدوى مشتركة للقيام بمشروع بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار في هذه المدينة الصناعية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، ومينغ تشانج جون، رئيس الاستثمارات لدى مجموعة "إيست هوب"، وذلك بحضور سعادة راشد مطر الصيري القمزي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة شنغهاي، والسيد يونج تشينج لي، رئيس مجموعة إيست هوب. وسيعمل الجانبان على دارسة تنفيذ مشروع يمتد على ثلاث مراحل لـ 15 عامًا ويتضمن بناء مشروع على مساحة 7.6 كيلومتر مربع بمدينة خليفة الصناعية.

وخلال المرحلة الأولى للمشروع قيد الدراسة، ستطور "إيست هوب" منشأة لتكرير الألومينا، في حين تشمل المرحلة الثانية بناء مركز أبحاث لدراسة خصائص الطين الأحمر ومشروع لإعادة التدوير. وتتضمن المرحلة الأخيرة بناء مجموعة منشآت ضخمة لمعالجة خامات المعادن غير الحديدية في مراحل الإنتاج الأولية والنهائية.

ومن جانب آخر، ستعمل مدينة خليفة الصناعية وفقاً للمذكرة على تقديم الدعم لمجموعة "إيست هوب" في كافة مجالات دراسة الجدوى، بما فيها بما في ذلك ضمان الحصول على أفضل أسعار المرافق وشراء الأراضي وإنشاء مخطط رئيسي لمقر الشركة المقترح بمدينة خليفة الصناعية، واستيراد المواد الخام عبر ميناء خليفة والتخزين. وتنص المذكرة أيضاً على دراسة خيارات توليد الطاقة المستدامة، إلى جانب برنامج استدامة يهدف لحماية البيئة ويشمل إقامة مركز أبحاث متطور.

هذا، وتعتبر مجموعة "إيست هوب" التي تتخذ من شنغهاي مقرًا رئيسيًا لها، أحدث الشركات الصينية التي تدرس إمكانية الانضمام إلى مدينة خليفة الصناعية، مستفيدة من المزايا العديدة المتاحة لها وكذلك الموقع الاستراتيجي كونها مركزًا حيويًا رئيسيًا لمنطقة الشرق الأوسط وحلقة وصل مع سائر أنحاء المنطقة وأفريقيا وأوروبا. وفي وقت سابق من هذا العام، وضعت شركة "رودبوت" حجر الأساس لمنشأة جديدة لتصنيع الإطارات بمدينة خليفة الصناعية داخل مجمع التعاون الصناعي الصيني الإماراتي الذي يشغل مساحة مساحة 2.2 كيلومتر مربع واستقطب أكثر من 20 شركة صينية حتى الآن.

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: "تتمتع مدينة خليفة الصناعية بالعديد من المزايا والمقومات التي تلبي احتياجات كافة الشركات المحلية والاقليمية والعالمية من مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية نظراً لموقع المدينة الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية المتكاملة وكذلك قربها من ميناء خليفة الذي يعتبر أحد مراكز التجارة البحرية الحيوية في المنطقة،ونتطلع قدماً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما فيها كبرى الشركات الصينية."

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وأضاف شاتورفيدي: "نحن فخورون بالتعاون مع أحد أكبر الشركات الصينية مثل مجموعة إيست هوب التي أبدت أهتماماً كبيراً بالفرص الواعدة والكبيرة المتاحة بمدينة خليفة الصناعية والإمكانيات الواسعة التي تمنحها للشركات العاملة في القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية."

من جهته، قال يونغشينغ ليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيست هوب": "نتطلع قدماً إلى تسخير الخبرات الصناعية والانتاجية المتطورة التي تتميز بها الشركة في مجال الصناعات الثقيلة للعمل معاً مع مدينة خليفة الصناعية لدارسة إمكانية تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تلبي أهداف الاستدامة الطموحة في دولة الإمارات. وستكون هذه المشاريع عند تنفيذها نموذجاً يحتذى به للتعاون بين دولة الإمارات والصين ضمن مبادرة الحزام والطريق."

ويُذكر أن مجموعة "إيست هوب" الصينية، التي تأسست عام 1982، تعمل في مجال انتاج الألمنيوم ومشتقاته بالإضافة إلى صناعة أعلاف الحيوانات. وتملك الشركة مصانع في فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة.

وبالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع "رود بوت" في شهر فبراير، افتتحت موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ العام الماضي محطة كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة، وهو ما رسّخ موقع مدينة أبوظبي كمركز إقليمي لشبكة كوسكو العالمية المؤلفة من 36 محطة. وتؤكّد هذه المبادرات الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الإمارة تجاه المراكز التجارية الرئيسية ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وفي هذا السياق، استقطبت مجمع التعاون الإماراتي الصيني للصناعات التحويلية، التي أنشئت بالتعاون مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، أكثر من 20 شركة صينية منذ تدشينها رسميًا العام الماضي.