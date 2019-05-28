إجازة عيد رائعة مع فندق ويندام دبي مارينا وفندق تريب باي ويندام

بمناسبة اقتراب عطلة عيد الفطر المبارك، أعلن فندق تريب باي ويندام دبي وفندق ويندام دبي مارينا عن عروض خاصة مميزة بأسعار تُناسب كافة الفئات من العائلات والأصدقاء.

يُمكن للضيوف الاستمتاع بقضاء عطلة رائعة مليئة بفرص لا تنتهي من التسوق والترفيه المستمر وأيام من الراحة والاستجمام بجانب حوض السباحة أو على شاطئ البحر مع الإقامة في إحدى الغرف المتاحة في فندق تريب باي ويندام دبي بأسعار تبدأ من 229 درهم في الليلة الواحدة، أو فندق ويندام دبي مارينا بسعر 329 درهم إماراتي.

فندق تريب باي ويندام دبي

للاستمتاع بعطلة هادئة وفي الوقت ذاته الإقامة على مقربة من صخب حياة المدينة، ننصحكم بالتوجه إلى فندق تريب باي ويندام دبي الواقع في منطقة برشا هايتس ذات الطابع الخاص والتي تُعد إحدى الجواهر المكنونة في المدينة.

تتميز منطقة برشا هايتس بوجود مجموعة واسعة من المطاعم التقليدية والعصرية التي تُقدم أشهى وأشهر الأطباق في جميع أنحاء العالم، والعديد من الأنشطة الترفيهية المسائية المرحة، وسهولة الوصول إلى الوجهات الأكثر شعبية والمساحات الخضراء الهادئة، مما يجعلها الخيار الأفضل للراغبين في قضاء عطلتهم في اكتشاف مناطق مختلف في مدينة دبي وما هو أكثر من ذلك. تبدأ أسعار الغرف في فندق تريب من 229 درهم إماراتي فقط في الليلة الواحد في أيام عطلة العيد.

إذا كنتم تبحثون عن الإثارة أو الاسترخاء، فسيجد كل ضيف من ضيوفنا ما يسره في فندق تريب باي ويندم دبي في برشا هايتس.

عرض عيد الفطر – "عيد مُبارك"

العرض: أسعار الغرف تبدأ من 229 درهم إماراتي للغرفة في الليلة الواحدة

مدة العرض: طوال عطلة العيد خلال الفترة من 3 وحتى 10 يونيو

طريقة الحجز: يُمكن الحجز عن طريق إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال على رقم الهاتف: +971 4 247 6666

يتضمن العرض:

واي فاي مجاني

تنقلات مجانية إلى الشاطئ، والمراكز التجارية، ومحطات المترو والمقاصد السياحية الأخرى

فندق ويندم دبي مارينا

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يقع فندق ويندم دبي مارينا في أكثر الأماكن المفعمة بالحيوية في دبي وهو المكان الأمثل لخوض مغامرة لا تُنسى بأسعار رائعة، حيث تتوافر الغرف بأسعار تبدأ من 329 درهم في الليلة.

يقع الفندق في قلب منطقة دبي مارينا الخلابة، ويُوفر لضيوفه مزيجاً يجمع بين الشاطئ الهادئ وأجواء المدينة العالمية. فضلاً عن مناظر الخليج العربي الخلابة ومارينا دبي الأخاذة، ويقع الفندق أيضاً على مقربة من العديد من المقاصد السياحية الأكثر شهرة في المدينة مثل الشاطئ و"ذا ووك" في جميرا بيتش ريزديدنس، ومركز المارينا، وجزيرة بلوواترز التي تم افتتاحها حديثاً والتي تُعد أحد المعالم البارزة في دبي.

يمكن لضيوف الفندق قضاء يومهم في اكتشاف أرجاء المدينة الواقعة على بعد مسافة قصيرة فقط سيراً على الأقدام من محطة مترو "مركز دبي للسلع المتعددة" ومحطة الترام، ومجمع التسوق الأكبر في العالم "دبي مول" وبرج خليفة، الواقعان على بعد خطوات من محطة المترو، بينما يمكنكم استخدام الترام للانتقال إلى نخلة جميرا في غضون 20 دقيقة.

فندق ويندام دبي مارينا هو الخيال المثالي للعائلات ومجموعة الأصدقاء المتطلعين إلى قضاء عطلة مليئة بالإثارة والمغامرة في المدينة والاسترخاء بجانب الشاطئ خلال عطلة عيد الفطر.

عرض عيد الفطر - "عيد مُبارك"

العرض: أسعار الغرف تبدأ من 329 درهم إماراتي للغرفة في الليلة الواحدة

مدة العرض: طوال عطلة عيد الفطر خلال الفترة من 3 وحتى 10 يونيو

طريقة الحجز: يُمكن الحجز عن طريق رسالة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال على رقم الهاتف: +971 4 407 8888

يتضمن العرض:

واي فاي مجاني

تنقلات مجانية إلى الشاطئ، والمراكز التجارية، ومحطات المترو والمقاصد السياحية الأخرى

خدمات إضافية اختيارية:

بوفيه فاخر مجهز لعطلات العيد بأسعار تبدأ من 199 درهم إماراتي للفرد الواحد، يشمل العصائر العربية، و55 درهم إماراتي للأطفال من سن 12 إلى 16 عاماً.