الامارات | الإمارات رئيساً للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات رئيساً للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية عن اختيار دولة الإمارات لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى في العام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم في مقر الامم المتحدة في جنيف بحضور اعضائها البالغ عددهم 34 عضواً.

ومن المقرر ان تتسلم الدولة موقع الرئاسة من حكومة الإكوادور في قمة ستعقد في العاصمة كيتو في شهر نوفمبر المقبل.

وبموجب ذلك تعتبر دولة الامارات اول دولة خليجية تترأس المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي يضم في عضويته 193 دولة وذلك بعد ان تعاقبت على رئاسته كل من المغرب وألمانيا وبنجلاديش وتركيا والسويد اضافة الى الاكوادور.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي" ان اختيار دولة الامارات لرئاسة المنتدى يأتي انعكاسا للسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الامارات ومكانتها المرموقة في المجتمع الدولي ومشاركتها الفاعلة في المسارات والمحافل الدولية وتبنيها لنموذج ريادي يقوم على قيم التسامح وقبول الاخر".

واضاف الهاملي في تعليقه على ترؤس الدولة للمنتدى " ان دولة الامارات شاركت بفاعلية في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية منذ إنشائه في العام 2007 وذلك انطلاقا من اهمية المنتدى في رسم سياسات هجرة العمل المؤقتة التي تعتبر أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية وذلك بما يسهم في تعظيم الفوائد التنموية المتبادلة بين الدول وفق مبادئ ترتكز على الحوار المسؤول وتعزيز الشفافية وضمان حقوق كافة الاطراف في مختلف دورة العمل التعاقدي المؤقت".

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من جهته توجه المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التوجيهية بالشكر للأعضاء على اختيار الدولة لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الاكوادور خلال الدورة الحالية للمنتدى.

واكد "على ان العمالة التعاقدية المؤقتة التي تعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تساهم بشكل مهم في الاقتصادات الخليجية وكذلك في تطوير وتنمية بلدانها لا سيما وان نحو 25 في المائة من التحويلات المالية العالمية يتم ارسالها من دول الخليج حيث تم تحول نحو 20 مليار دولار امريكي سنويا من دولة الامارات وحدها الى الدول المرسلة للعمال.

من جانبه، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية الدكتور عمر النعيمي في تعليقه على اختيار الدولة لرئاسة المنتدى في دورته المقبلة " ان هذا الاختيار يعكس إقرار وتثمين المجتمع الدولي للدعم الذي قدمته الدولة للمنتدى خلال السنوات العشر الماضية".

وأكد "ان دولة الامارات ستعمل على تطوير اعمال المنتدى خلال دورته المقبلة من خلال برنامج طموح ستتم مناقشته مع الدول الأعضاء في الأشهر المقبلة. "

يذكر أن المنتدى العالمي للهجرة والتنمية GFMD يعد المسار التشاوري العالمي الرئيسي المعني بشؤون الهجرة وانتقال العمالة والتنمية، حيث أطلق خلال الحوار رفيع المستوى في الأمم المتحدة في 2006.

ويوفر المنتدى منصة لكبار المسؤولين وواضعي السياسات لمناقشة السياسات والتطبيقات والتحديات والفرص المرتبطة بملفات الهجرة وانتقال العمالة، وكذلك التواصل بينهم ومع الجهات غير الحكومية كالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل ودي.

كما يهدف المنتدى إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات في هذا الإطار، وإلى التأثير على الأولويات الدولية وأجندة الهجرة عالميا، وقد شارك في القمة الأخيرة للمنتدى التي أقيمت في المغرب ما يقارب من 1000 من الوزراء وكبار المسؤولين من 130 حكومة و40 منظمة.