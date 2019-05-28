أطلقت مجموعة سامانا ثلاثة مراكز أعمال جديدة بدبي

أطلقت مجموعة سامانا مشاريع مراكز الأعمال – "ستار بزنس سنتر" بحزم مكتبية مرنة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مقابل 10،000 درهم سنويًا ، أو 833.33 درهماً شهرياً - بما في ذلك جميع المرافق العامة.

2. يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من مكتب كامل بقيمة 4000 درهم شهرياً مع توفير مساحة لخمسة موظفين.

3. قفز تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 31٪ ليصل إلى 893 مليون دولار أمريكي (3 مليارات درهم) في عام 2018.

خبر صحفى

دبي - 27 مايو 2019

إنطلاقاً من رؤيه الإقتصاد المستدام، أطلقت مجموعة سامانا "ستار بزنس سنتر" الذي يحتوي على ثلاثة مراكز أعمال جديدة في دبي، بحزمة من المكاتب المرنة للشركات المبتدئة والشركات الصغيرة، بمنصقتي الخليج التجاري، ومنطقة أبراج بحيرات جميرا، مقابل 833.33 درهماً شهرياً تشمل إيجار المساحات المكتبية والمرافق والاتصالات وخدمات الدعم بما في ذلك الصيانة وخدمات السكرتارية والخدمات الإيجارية.

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بالإضافة أيضاً إلى حزمة مكتبية كاملة للشركات الصغيرة التي تضم مكتباً مفروشاً بالكامل ويستوعب ما يصل إلى ستة أشخاص وهي ما تعرف "بباقة إيجاري من دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، وخدمات المرافق والاتصالات والسكرتارية والصيانة والتي توفرها سامانا بقيمة 4000 درهم شهرياً.

كما يساعد "ستار بزنس سنتر" المستثمرين الجدد على تأسيس شركات بسعر فعال للغاية من حيث التكلفة، وتساعد الحزم الجديدة الشركات الناشئة الجديدة على المضي قدماً بأقل تكلفة ممكنة.

و "ستار بزنس سنتر" هي مبادرة لمجموعة سامانا تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة على النمو.

ويقول عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامانا "قد تكون إيجارات المكاتب عبئاً على العديد من الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، ومع الحزم الجديدة الفعالة من حيث التكلفة يساعد ستار بزنس سنتر الشركات على توفير ما يصل إلى 60.000 درهم إماراتي سنوياً.

وأضاف عمران قائلاً "إن مكاتب ستار بزنس سنتر مؤثثة بالكامل وتأتي مع تصميمات داخلية أنيقة وأدوات مساعدة مجانية ومرافق اتصالات وصيانة وخدمات سكرتارية - والتي تقلل من المخاطر التشغيلية وتساعد الشركات على التركيز على أعمالها الأساسية، حيث تتلقى الحزم الجديدة استجابة جيدة من الشركات الصغيرة والناشئة، بينما تنتقل الشركات الصغيرة الحالية إلى مراكز أعمالنا لتوفير التكاليف والمتاعب التشغيلية، حيث يتولى أعضاء فريقنا الأعمال الورقية التي تساعد الشركات على التركيز على أعمالهم الأساسية".

ووفقاً لجونس لانج لاسال (JLL) ، وهي شركة استشارات عقارية عالمية" تبلغ الإمدادات الحالية من المساحات المكتبية المرنة في دبي حوالي 700000 قدم مربع في 55 مشروعاً، حيث تمثل المساحات المكتبية المرنة، حوالي 1 % من إجمالي المساحات المكتبية في دبي، وتتوقع جونس لانج لاسال، أن هذه النسبة قد تنمو إلى حوالي 5 % بحلول عام 2022.