كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فندق في دبي يقدم خصومات مع ارتفاع درجات الحرارة

يقدم فندق W Dubai – The Palm خصمًا مميزاً في المنتجع الصحي والعديد من المطاعم يزداد كلما ارتفعت درجة الحرارة.

وخلال الفترة من 9 يونيو حتى 31 أغسطس، يقدم الفندق خصومات عبر منافذ البيع المختلفة من خلال عرض درجة الحرارة Tracker.

باختصار: ابحث عن مقاييس الحرارة التي تحمل علامة W في جميع الأماكن المشاركة لتحديد الخصم على الفاتورة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وستكون الخصومات على الشكل التالي:

الحرارة من 30 إلى 34 درجة مئوية = خصم 20 في المائة.

الحرارة من 35 إلى 39 درجة مئوية = خصم 25 في المائة.

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الحرارة من 40 إلى 44 درجة مئوية = خصم 30 في المائة.

الحرارة من 45 إلى 49 درجة مئوية = خصم 35 في المائة.

أكثر من 50 درجة مئوية = الفاتورة على حساب الفندق.

الأماكن المدرجة في الصفقة هي Away Spa و Torno Subito و Akira Back و WET Deck و LIV و SoBe و W Lounge، وهو متوفر يوميًا من 9 يونيو إلى 31 أغسطس، من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل، وينطبق الخصم على درجة الحرارة المعروضة في وقت الدفع.

وهناك شرط صغير آخر للحصول على الصفقة، يجب على الضيوف عمل تاغ لمنفذ البيع ودرجة الحرارة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمه إلى الموظفين.