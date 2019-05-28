كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين تشاهد الألعاب النارية خلال عيد الفطر في دبي؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض مذهل يضيء السماء في دبي فأنت محظوظ، حيث ستكون هناك عروض ألعاب نارية رائعة في جميع أنحاء المدينة بمناسبة عيد الفطر.

وستُشاهد الألعاب النارية الاحتفالية في لا مير والسيف على شاطئ البحر في خور دبي في اليوم الأول من العيد (من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 4 يونيو)، من الساعة 9:30 مساءً، بحسب موقع واتس أون.

كما سيقدم دبي فيستيفال سيتي مول عرض الألعاب النارية الخاص به على خلفية IMAGINE، معرض الضوء والليزر. وستُقام عروض المياه والأضواء والليزر بالإضافة إلى الألعاب النارية الرائعة يومي الأربعاء 5 يونيو والخميس 6 يونيو.

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كما تم تصميم عرض خاص باحتفالات عيد الفطر، مع عرضين كل ليلة في الساعة 8 مساءً و 10 مساءً على التوالي.

وتأتي هذه الاحتفالات بعد الإعلان عن أن القطاع العام سيحصل على إجازة لمدة تسعة أيام لعيد الفطر اعتبارًا من يوم الأحد 2 يونيو، في حين يحصل العاملون في القطاع الخاص على عطلة لمدة أربعة أيام اعتبارًا من الاثنين 3 يونيو.