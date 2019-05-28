كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مسابقة في الشطرنج وكرة السلة بين البشر والروبوتات في دبي

أقيمت مسابقة شطرنج بين البشر والروبوتات في دبي يوم الأحد. وتم تطوير الآلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى درجة أنها فازت على أحد أفضل لاعبي الشطرنج في الإمارات، عمر نعمان العلي.

وتم تنظيم اللعبة في المنطقة 2071، أبراج الإمارات، حيث حصل الزوار أيضًا على فرصة مشاهدة لعبة في كرة السلة ضد الروبوت.

رئيسة منطقة 2071، مها المزيني، أخبرت صحيفة خليج تايمز أن الألعاب تم إعدادها لإنشاء رابط بين البشر والآلات.

وأضافت: “كجزء من منطقة 2071، لدينا هذه المبادرة، حيث نسمح للناس بالتفاعل مع الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات في لعبتين مختلفتين – الشطرنج وكرة السلة. أعتقد أن الفكرة الرئيسية وراء ذلك كانت خلق نوع من التعاطف بين البشر والروبوتات”.

Advertisements

وكان للعبة الشطرنج ثلاث جولات مختلفة، وكان على المشاركين الفوز في كل جولة من أجل التأهل إلى المستوى التالي.

أولا، لعب البشر مع البشر الآخرين. بعد ذلك، تنافس الفائز مع جهاز AI تم التحكم فيه بواسطة خوارزمية. أخيرًا، إذا فاز الإنسان في هذه الجولة، فسوف يلعب ضد ذراع كوكا – الروبوت القائم على الذكاء الاصطناعي الذي لم يهزمه الإنسان بعد.

يحتوي ذراع Kuka على حوالي 30 ألف لعبة شطرنج في نظامه، مما يجعله معقدًا للغاية. لقد وصل إلى 2200 كبطل في لعبة الشطرنج. ويجب أن تكون مدرّباً محترفاً للتغلب على كوكا.