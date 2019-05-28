حاكم الفجيرة يزور ضريح الشيخ زايد

أبوظبي (وام) زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقرأ سموهما الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. رافق سموه في هذه الزيارة معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين.

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