عبدالله بن زايد: شراكات دولية لتحقيق التنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي: «تتنافس دول العالم اليوم ومنها دولة الإمارات من أجل أن تكون دولاً متقدمة ونموذجاً يحتذى به في قطاعات مختلفة، كما تسعى العديد من الدول الرائدة إلى التعاون مع شركائها وأصدقائها من مختلف أنحاء العالم لإحداث تغيير إيجابي على المستوى العالمي».

وأضاف سموه: «إن من أبرز المهام التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي عقد شراكات دولية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للجميع، وقد تمكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في هذا الميدان وذلك من خلال وصولها إلى المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً لدخلها الوطني، وذلك للعام الخامس على التوالي، وفقاً لبيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017».

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