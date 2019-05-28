منح الجنسية لأبناء المواطنات يحقق لهم الاستقرار

محمد الأمين (أبوظبي)

أكد مواطنون أن إنجاز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يجسد الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من قبل القيادة الرشيدة.

وشددوا على حرص القيادة الرشيدة وإدراكها لأهمية منح الجنسية لأبناء المواطنات، في تعزيز الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي لفئة مهمة من فئات المجتمع، منوهين بما يحققه القرار من تعزيز روح الولاء والانتماء في نفوس أبناء المواطنة المتزوجة من غير المواطن، وتحقيق المزيد من المكاسب للمرأة الإماراتية.

وأكدوا أن مثل هذه القرارات ليست جديدة على صاحب السمو رئيس الدولة الذي يحمل على عاتقه كل القضايا المتصلة برفاهية وأمن واستقرار شعبه، وسيكون لها أثر إيجابي في منظومة العمل والإنتاج في الدولة.

فرحة كل بيت

وقال زايد سعيد سيف الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين القانونيين، إن قرار منح 3354 من أبناء المواطنات الجنسية، يؤكد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بكل فئات المجتمع، على نحو يضمن استمرارية التقدم والبناء، لتبقى الإمارات نموذجاً يحتذى به في الرقي والازدهار، كما يسهم في استقرار الأسر المعنية بهذا القرار، ويبعث الفرح والأمل في نفوس الأمهات المواطنات وأبنائهن، وهو تكريم للأم والمرأة الإماراتية. كما يسهم هذا القرار في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر بعد حصولهم على حقوقهم القانونية، مؤكداً فرحة كل بيت في الإمارات بهذا القرار.

وأشادت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بقرارات صاحب السمو رئيس الدولة الذي عودنا على الانحياز إلى هموم وتطلعات أبنائه المواطنين والمواطنات، وحل مشكلاتهم، لافتة إلى أن القرار يشكل تطبيقاً لأحد أوجه نهج التسامح الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير الحياة الكريمة لكل المقيمين. وأكدت أن هذا القرار عمل خير في شهر خير تنتظره فئة كبيرة من المجتمع الإماراتي. وأعربت عن سعادة أهالي الإمارات بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بهذا الخصوص، والذي يعكس رؤية إنسانية ونظرة وطنية، تضع مصلحة الإمارات ومستقبلها فوق كل اعتبار.

وقال خالد الكندي: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتسريع في إجراءات منح الجنسية لأبناء المواطنات، تسعد جميع أهل الإمارات، وتعمق الشعور بالولاء، وتعزز روح الانتماء لدى هذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن، وتعمق شعورهم بالولاء لقيادته والوفاء لترابه، ما تدفع بسواعدهم وطاقاتهم نحو ميادين العطاء في مختلف المجالات.

وأضاف: «هذا القرار سيكون له أثر إيجابي بالنسبة للعائلات المستفيدة وأبنائها الذين سيتمتعون بالاستقرار المجتمعي وبالخدمات والمميزات التي تمنحها الدولة لمواطنيها».