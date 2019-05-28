الإمارات تشارك بأعمال الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة في نيروبي

أبوظبي (وام)

تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقدة في العاصمة الكينية «نيروبي»، في الفترة من 27 حتى 30 مايو الحالي، بحضور جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها أكبر منظمة عالمية تعنى بالتنمية الحضرية المستدامة.

وتهدف مشاركة وفد الدولة - الذي يترأسه محمد الخضر، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي - إلى تعزيز الأهداف الرئيسة للمنتدى الحضري العالمي العاشر المزمع انعقاده في أبوظبي في فبراير 2020. وقال الخضر: «يعتبر هذا الاجتماع فرصة مثالية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات للمضي قدماً في تنفيذ أجندة أبوظبي للمنتدى الحضري العالمي، كما سيعمل على النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال استضافته لمختلف الخبراء والمختصين بالتنمية الحضرية المستدامة من جميع أنحاء العالم». وأضاف أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات بالتعاون مع المكتب الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في الدول العربية تعتزم من خلال مشاركتها في الاجتماع تقديم مخرجات الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية للوفود العربية..

فيما ستقوم الدائرة بتوضيح خريطة الطريق للنسخة الثانية من الملتقى المزمع عقده في أكتوبر من العام الحالي خلال المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية.

ويهدف اجتماع موئل الأمم المتحدة الذي يقام تحت شعار «الابتكار من أجل تحسين نوعية الحياة في المدن والمجتمعات» إلى زيادة وتيرة وسرعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، كما سيجمع الحدث العديد من الخبراء الحضريين والحكومات الإقليمية والمحلية والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاعين العام والخاص.

جدير بالذكر أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات ستنظم المنتدى الحضري العالمي العاشر بأبوظبي في فبراير 2020 بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، وسيوفر المنتدى منصة عالمية لمناقشة تخطيط المدن في القرن الحادي والعشرين في سياق النمو الحضري السريع آخذاً في الاعتبار الأبعاد الثقافية والديموغرافية للمدن، كما سيشهد المنتدى عرضاً لخطة أبوظبي ورؤيتها طويلة الأجل للتنمية الحضرية المستدامة، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها في هذا المجال، ما سيعزز هوية الإمارة وصورتها عالمياً كواحدة من أسرع المدن في معدلات التحضر في العالم.