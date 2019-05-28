ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار في بعض المناطق

إبراهيم سليم (أبوظبي) سقطت أمس أمطار متوسطة على مناطق مختلفة من إمارة الشارقة، وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار، مع رياح نشطة كثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق، إلى أقل من 2000 متر، وارتفاع في درجات الحرارة، والتي تراوحت من 41 إلى 46 درجة مئوية على المناطق الداخلية، بينما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة يوم أمس 23.2 درجة مئوية في براكه الساعة 05:45 صباحاً.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي شمال وشرق الدولة، مصحوباً بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على شبه الجزيرة العربية.

واتسمت حالة الطقس أمس بالصحو إلى الغائم جزئياً بوجه عام، وتكونت بعض السحب بالمناطق الشرقية بعد الظهر، ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة نشطة أحياناً، وبالنسبة إلى حالة البحر فقد كان متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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