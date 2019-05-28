مليون درهم من «الأنصاري للصرافة» لأطفال الروهينجا

أبوظبي ( الاتحاد) أعلنت «الأنصاري للصرافة»، تبرعها بمبلغ مليون درهم لدعم «حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا» التي أطلقتها «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي».

وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: يأتي تبرعنا لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا، من أجل تخفيف المعاناة التي يمر بها سكان الروهينجا، وتقديم المساعدة المطلوبة للنساء والأطفال في مجال التعليم والصحة والإيواء والغذاء، واستجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة لمساندة لاجئي الروهينجا.

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