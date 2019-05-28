سعيد بن طحنون يترأس اجتماع مجلس إدارة «الإمارات للتسامح»

العين (وام)

ترأس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتسامح والسعادة الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، بحضور الشيخ مسلم سالم بن حم عضو المجلس الاستشاري، والدكتور أحمد آل سودين، أمين سر الجمعية، والدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، مستشار وزير الصحة وعبدالله عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، ومحمد سعيد الرميثي مستشار التبرعات المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وميثاء الجنيبي، وعفراء النخيرة الهاملي.

تم خلال الاجتماع - الذي أقيم أمس الأول بقصر معاليه في مدينة العين - التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول والهيكل التنظيمي المؤقت لتسهيل أعمال الجمعية والتدبير المالي للموازنة، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سالم الدرمكي، وعضوية كل من عبدالله عقيدة المهيري ومحمد سعيد الرميثي، وميثاء الجنيبي، والدكتور علاء نورس، كما تمت مناقشة الجوانب الخاصة بالعمل.

وأقر الاجتماع وضع الهيكل الثابت والمؤقت للجمعية والموازنة العامة واللوائح والنظم لتنفيذ هذه الهيكلة مع وضع اللوائح والنظم الإدارية والمالية للجمعية، إلى جانب دراسة الاقتراح المقدم من طلال علي محمد خوري عضو مجلس إدارة الجمعية، وتقديم الإضافات المناسبة ورفعها للجمعية.

ودعا المجتمعون أعضاء الجمعية المؤسسين إلى تعزيز أهداف الجمعية، والالتزام بالمطلوبات المرتبطة بالاشتراكات المقررة، كما استعرض المجلس مسيرة الجمعية، وأثنى على إنجازاتها أخيراً من بينها بطولة التسامح الرياضية الرمضانية، والتي تضمنت 5 مناشط متنوعة، إلى جانب إطلاق خيمة التسامح الرمضانية بالاشتراك مع شركة «اركان».

وأشاد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان برؤية ودور قيادة الدولة الرشيدة في إرساء وتعزيز قيم التسامح في المجتمع، وقال إن دولة الإمارات باتت مثالاً يحتذى بقيم التعايش والتسامح والمودة والحب والاحترام والتقدير، مشيراً إلى الجهود التي تضطلع بها معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع في تعزيز قيم الدعم الاجتماعي، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الدعم والخدمات في شتى المجالات، بما يحقق التطلعات المرجوة.