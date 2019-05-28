الهاملي: نحرص على تقديم خدمات متميزة لإسعاد المتعاملين

دبي (وام)

كرم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الموظفين في الوزارة الفائزين في جائزة «ميدالية أبطال السعادة والإيجابية» التي أطلقتها وزارة السعادة وجودة الحياة وهما الموظف صلاح العوضي والموظفة كنوة المسماري.

وقال معاليه إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية بدورتها الثانية يؤكد على الدعم اللامحدود الذي توفره قيادتنا الرشيدة للموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الحكومي بما يمكنها من إطلاق إبداعاتها وتقديم أفضل ما لديها لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وإسعادهم.

جاء ذلك خلال السحور السنوي لموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي نظمته الوزارة مؤخرا في دبي بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وموظفيها.

وثمن معالي ناصر الهاملي خلال كلمته في الحفل الجهود التي يبذلها موظفو الوزارة بكافة وحداتها التنظيمية من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المتعاملين وتحقق سعادتهم تنفيذا لمعايير ومستهدفات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وبما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ذات الصلة. وأكد الحرص على تطوير مهارات موظفي الوزارة ودعمهم بهدف تقديم خدماتها وفقا لأعلى المعايير الحكومية ذات الصلة.

وقال إن الوزارة تفتخر بموظفيها بطلي السعادة والإيجابية لما بذلاه من جهد عظيم يستحق الثناء والتكريم، مشيرا إلى أن لدى الوزارة أبطالا كثيرين للسعادة والإيجابية يبذلون العطاء من أجل إسعاد المتعاملين.

وحصل موظفا الوازرة على «ميدالية أبطال السعادة والإيجابية» التي أطلقتها وزارة السعادة وجودة الحياة في إطار تكريم موظفي الصف الأمامي في مراكز سعادة المتعاملين، إلى جانب نشر مفاهيم العمل الإيجابي بين موظفي الحكومة والانتقال بثقافة إسعاد المتعاملين إلى مراحل متقدمة وجعلها ممارسة يومية في الجهات للوصول إلى أفضل الخدمات عالمياً وتحقيق أهداف البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في تعزيز جودة حياة المجتمع.

وتضمن حفل السحور الرمضاني عرضا لفيلمين قصيرين حول رحلة العمل اليومية للموظفين المكرمين تضمنا مهامهما الوظيفية وجهودهما المختلفة الرامية إلى إسعاد المتعاملين وتلبية تطلعاتهم. كما تضمن الحفل فعاليات ترفيهية بثت روح السعادة والإيجابية بين جميع الحضور والمشاركين.