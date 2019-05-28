«زايد الخيرية» توزع 2000 صندوق من المواد الغذائية على الأسر المتعففة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مبادرتها المجتمعية السنوية «المير الرمضاني» للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول«أدنوك».

وشارك في المبادرة عدد من موظفي المؤسسة، إلى جانب عدد من المتطوعين من فريق فخر أبوظبي التطوعي، حيث قاموا بتوزيع 2000 صندوق من صناديق المير الرمضاني، على الأسر المتعففة في أبوظبي، والعين، ومدينة زايد في منطقة الظفرة، وتواصل المؤسسة توزيع الصناديق على الأسر المتعففة والمحتاجة على مدار شهر رمضان المبارك، وفقاً لقوائم المستحقين التي يتم رصدها وتحديثها دورياً، وتتضمن الصناديق مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات أكبر عدد من الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية:«تسعى المؤسسة من خلال المبادرة إلى مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة في دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، بما يحقق هدفها المتمثل بالأعمال الخيرية، والذي تعمل من خلاله على دعم مختلف أفراد المجتمع من المحتاجين، ومد يد العون لهم عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية. كما نحرص من خلال المبادرة على تعزيز مشاركة موظفينا، ترسيخاً لقيم العطاء والخير التي تتميز بها دولة الإمارات».

وأضاف بن كردوس:«تأتي المبادرة في إطار حرصنا على تنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية، حفاظاً على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس».

وواصلت المؤسسة على مدار شهر رمضان المبارك تنفيذ برامج ومبادرات أخرى، مثل برنامج إفطار الصائم، والذي تقدم من خلاله وجبات إفطار للصائمين من داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع سفارات الدولة في الخارج.