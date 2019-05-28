الامارات | تخفيف عقوبة الإعدام لمتهم بهَتكَ عرض طفل

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف عقوبة الإعدام لمتهم بهَتكَ عرض طفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الاستئناف، في الفجيرة، بالسجن المؤبد على متهم خليجي، هتك عرض طفل، يبلغ من العمر 13 عاماً، يحمل جنسية دولة عربية داخل سيارته، مستغلاً إياه مرات عدة. وكانت محكمة الجنايات في الفجيرة قد قضت بالإعدام على المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات المختصة من والدة المجني عليه، تفيد باستدراج المتهم طفلها إلى مركبته، ثم هتك عرضه بالإكراه مرات عدة، إذ إن المجني عليه أحس بعد فترة بالخوف من تكرار هذه التجربة، فقام بإبلاغها من أجل حمايته منه.

وفور ورود البلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، تم التحري والقبض على المتهم، وبعد التحقيق تبين هتك عرض المجني عليه، وعلى ضوء ذلك أحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهم هتك عرض، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.