الامارات | امرأة تتهم زوجها بتهديدها بالقتل

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تتهم زوجها بتهديدها بالقتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، محاكمة متهم بتهديد زوجته بالقتل بمسدس، والاعتداء على سلامة جسدها بالضرب وسبها.

وقال الزوج، أمام المحكمة، إنه لا توجد خلافات بينه وبين زوجته (المجني عليها)، وإنها لاتزال تسكن معه في المنزل نفسه، وأنكر الاتهامات المسندة إليه، ونفى أن يكون هددها بالقتل باستخدام المسدس.

فيما قالت المجني عليها، أمام المحكمة، إنه دائماً يضربها ويسبها ويقذفها بعرضها، حيث هددها يوم الواقعة بالقتل، وكان يحمل مسدساً في يده، متابعة أنها لا تذكر تاريخ الواقعة، لأن الأمر تكرر أكثر من مرة.

وحاولت المحكمة الصلح بين الطرفين بمناسبة شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، حيث وافق المتهم على طلب المحكمة، إلا أن الزوجة رفضت الصلح، ووضعت شروطاً للصلح والعودة إليه.

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وأفاد محامي الدفاع عن الزوجة، أمام المحكمة، بأنه متمسك بلائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة ضد المتهم، وقدم مذكرة دفاع وطلباً بالادعاء المدني، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، بناءً على ما ورد من اتهامات من قبل النيابة.

كما نظرت المحكمة في قضية ثانية منفصلة، اتهم فيها الزوجان نفسهما بالاعتداء على بعضهما بعضاً بالضرب والسب، وقال الزوج (المتهم الأول) أمام المحكمة إنه كان يدافع عن نفسه، بعدما قامت زوجته (المتهمة الثانية) بالاعتداء عليه وضربه، لافتاً إلى أن لديه كاميرات في موقف المنزل، تظهر تعرضه للضرب من قبل الزوجة.

وأنكرت المتهمة الثانية أمام المحكمة ضرب زوجها، أو سبه.

وحاولت المحكمة الصلح بين الطرفين، من أجل العيش بمودة في ما تبقى من شهر رمضان، حيث وافق الزوج، وأفاد بأنه لا يرى أي سبب يمنع الصلح، فيما رفضت الزوجة الصلح، وأصرت على مواصلة إجراءات المحاكمة. وطلب محامي الدفاع عن المجني عليها من المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الجلسة المقبلة، من أجل الاطلاع على أوراق القضية وإعداد الدفاع.