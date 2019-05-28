الامارات | «الاستئناف» تلزم متهماً بالتعاطي بترجمة الوصفات الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تلزم متهماً بالتعاطي بترجمة الوصفات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الاستئناف، في أبوظبي، قضية شاب عربي متهم بتعاطى مؤثرات عقلية، وألزمته بترجمة الوصفات الطبية، وحجزت القضية للحكم في جلسة اليوم، وكانت محكمة أول درجة قضت بتحويل المتهم لتلقي العلاج والفحص الدوري له بحسب حالته، وعدم التخلف عن المواعيد المقررة. تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للجهات المعنية، بحيازة المتهم كمية من المؤثرات العقلية وتعاطيها، وعقب ضبطه أقر بتعاطي الأقراص وفق وصفة طبية موثقة، إلا أنه لم يقدم جميع الأوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة منه، التي تؤكد صدق ادعائه، وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وأكد المتهم أمام هيئة المحكمة أن لديه أوراقاً ومستندات طبية مصدقة، تثبت خضوعه للعلاج في أحد مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى أوراق وتقرير طبي آخر من خارج الدولة، تؤكد صحة أقواله، فيما طلبت المحكمة من المتهم إحضار الوصفات والتقارير الطبية، مترجمة باللغة العربية، وذلك للتأكد من مطابقة وصحة أقوال المستأنف. وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.