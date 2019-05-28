الامارات | «دبي لمستقبل ريادة الأعمال» يبحث دعم الأفكار والمشروعات المبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لمستقبل ريادة الأعمال» يبحث دعم الأفكار والمشروعات المبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، في اجتماعه الأول، سبل تحقيق أهداف محاور عمله السبعة، التي تشكل توجهات ومهام المجلس للفترة المقبلة.

وتتضمن محاور عمل المجلس: دعم واستقطاب المواهب الشابة والمحافظة عليها، والإسهام في دعم وتمويل الأفكار والمشروعات المبتكرة، وتسليط الضوء على قصص النجاح، وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبرامج الاستثمار والصناديق الدولية، وتشجيع عقلية ريادة الأعمال لدى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافة الابتكار بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية للاستفادة من الخريجين والطلاب وأصحاب الأفكار الإبداعية، وتحفيزهم على تبني مفاهيم وممارسات ريادة الأعمال.

ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، وشارك فيه كل من رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية الدكتور منصور العور، ومدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور عبداللطيف الشامسي، والرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتورة خولة الكعبي، ممثلين عن القطاع التعليمي، فيما مثل قطاع مؤسسات محافظ رأس المال، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكو كابيتال» داني فرحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة فادي غندور.

من جهته، أشار رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور، إلى أهمية مواءمة التوجهات وتوحيد جهود الجهات المعنية بتعزيز الابتكار والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخريجين والطلاب ذوي الأفكار، وتحفيزهم على تبني توجهات ريادة الأعمال، إضافة إلى تعزيز الترابط بين الجامعات والقطاعات الواعدة، وتوفير المزيد من التغطية الإعلامية لرواد الأعمال، والتعاون المشترك لإعادة صياغة منظومة التعليم العالي، وإعادة تصميمه بطريقة تساعد على دعم ريادة الأعمال والابتكار.

وقال مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، إن «إنجازات المجلس ستشكل إضافة إلى مخرجات وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، مشيراً إلى ضرورة قيام الجهات الأكاديمية بإعادة التفكير في أسلوب التعامل مع الطلاب الموهوبين، وتغذيتهم، وخلق منصات لهم للعمل على أفكارهم وتطويرها.

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، فادي غندور، على أهمية تركيز المجلس على خمس نقاط رئيسة، لتطوير قطاع ريادة الأعمال والابتكار، تتمثل في توفير التمويل بوقتٍ معقول، ووجود آلية لجذب المواهب والحفاظ عليها، وخفض كلفة تأسيس الشركات والأعمال التجارية، وإتاحة فرص التوسع في الدولة والمنطقة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الواعدة.

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وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «بيكو كابيتال»، داني فرحة، خلال الاجتماع، إلى ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وطرح فكرة وجود مسار سريع للاكتتاب العام لبعض شركات التقنية في المنطقة، وفرصة إدراجها في الأسواق المالية في الدولة.

الارتقاء بمكانة دبي كمدينة عالمية لاحتضان المبتكرين

استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أهداف ومهام مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية والنتائج المتوقعة منه، مشيراً إلى تركيز المجلس على محاور رئيسة، تتمثل في دعم واستقطاب المواهب، والتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوفير التمويل اللازم للابتكار وريادة الأعمال، ومواءمة جهود كل الأطراف المعنية، وتطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في الارتقاء بمكانة دبي كمدينة عالمية لاحتضان المبتكرين.

إنجازات المجلس

ستشكل إضافة إلى

مخرجات وثيقة الخمسين

لمحمد بن راشد.