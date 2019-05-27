حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وأليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ماريوت" الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء وأعيان البلاد، والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

اقرأ أيضاً: خصـم 30% على قيمة مخالفات «راقب» في رأس الخيمة