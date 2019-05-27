محمد بن زايد يتبادل التهاني مع آباء شهداء الوطن ووفد جامعة الإمارات بمناسبة الشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آباء وأشقاء شهداء الوطن، يرافقهم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ووفداً من "جامعة الإمارات".

وتبادل سموه معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين الله تعالى أن يعيده على وطننا وقيادته وشعبه بالخير واليمن والبركات، ويحفظ أمنه وأمانه واستقراره.

ودعا الجميع الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يرحم شهداءنا ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار جزاء ما قدموه لوطنهم وأمتهم من تضحيات وبطولات، معرباً سموه عن فخره واعتزازه بشهداء الوطن الأبرار وبمواقف ذويهم وأسرهم العظيمة التي تتجلى فيها أبهى صور التضحية والفداء وحب الوطن.

وأعرب سموه خلال تبادله الحديث مع وفد "جامعة الإمارات" عن سعادته برؤية هذه الكوكبة من أبناء الإمارات في مختلف التخصصات العلمية الحيوية، والذين يشكلون رافداً وطنياً لمسيرة تقدم بلادنا وتطورها.

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