حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة، للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع وفد الإسعاف الوطني من إداريين ومسعفين وفنيين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمصانع العاملة في الإمارات عامة وعجمان خاصة، وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية.

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وحضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وسعادة اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة حمد بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين.