حاكم الفجيرة يزور ضريح الشيخ زايد

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، اليوم، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقرأ سموهما الفاتحة على روح المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

ورافق سموه في هذه الزيارة معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين.

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