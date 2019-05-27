زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، اليوم، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
وقرأ سموهما الفاتحة على روح المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
ورافق سموه في هذه الزيارة معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين.
اقرأ أيضاً: حاكم الفجيرة يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم الفجيرة يزور ضريح الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.