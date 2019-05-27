قرقاش: فكر محمد بن سلمان المنظم واطلاعه الجامع وعقلية الممكن تشع في حديثه

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، إن فكر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، واطلاعه الجامع، وعقلية الممكن، تشعّ في حديثه.

وأضاف معاليه في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تشرفت مجدداً بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ضمن وفد سمو الشيخ حمدان بن محمد في زيارته للسعودية الشقيقة، وشدّني الحوار والإيجابية والطموح، فكر الأمير المنظم واطلاعه الجامع وعقلية الممكن تشع في حديثه، نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق".

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، التقى في جدة أمس السبت، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

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وتبادل سموهما التهنئة بالشهر الفضيل، ودعيا الله عز وجل أن يعيده على قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بالخير والسلام، وتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والإنسانية.