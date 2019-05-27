وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم معرض الكتاب الإماراتي بنصف مليون درهم، والذي انطلقت فعالياته، مساء أمس الأحد، وتستمر حتى 28 مايو الجاري.

تأتي مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة في إطار دعم سموه لتعزيز ثقافة صناعة الكتاب ودور النشر وحرص سموه على دعم الكتاب والمثقفين الإماراتيين وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي، ورفد المكتبات في إمارة الشارقة بإصدارات وكتب الأدباء والمثقفين والكتاب الإماراتيين.

يشارك في معرض الكتاب الإماراتي في دورته الأولى 25 دار نشر إماراتية، وينظم المعرض أكبر حفل توقيع جماعي للمؤلفين الإماراتيين على مستوى الدولة، بالإضافة إلى إقامة سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم الشارقة يوجه بدعم معرض الكتاب الإماراتي بنصف مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.