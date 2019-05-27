"اتصالات" تسلم سيارات فاخرة للفائزين في عرض نغمات المتصلين "اربح سيارة"

قامت "اتصالات" اليوم بتسليم سيارتين فاخرتين من نوع "مرسيدس بنز c-class 2019، لكل من السيد نور محمد حيدر علي، الفائز الأول في عرض نغمات المتصلين "اربح سيارة"، والفائز الثاني السيد علي حسين نورجمان، وذلك بحضور مصطفى الشريف، نائب رئيس العلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في "اتصالات".

ويستمر العرض حتى 4 يونيو 2019، ليتم بعد ذلك الإعلان عن الفائز الثالث والأخير بالسحب على سيارة مرسيدس C-Class الفاخرة، وكل ما على عملاء "اتصالات" فعله هو الاشتراك أو شراء أحد باقات النغمات مثل "صلاتي" (نغمات لأوقات الصلاة)، أو باقة الموسيقى، أو باقة VIP، والتي يمكن شرائها عبر الرقم 144، أو الرمز *444#، أو الوصول إلى Caller Tunes عبر تطبيق "اتصالات"، أو من خلال زيارة الموقع الإلكترونيhttps://callertunes.etisalat.ae/

سيتم سحب على السيارة الثالثة في 12 يونيو، وتزيد فرص الفوز بالسيارة كلما زادت عدد مرات التحميل لباقات النغمات.