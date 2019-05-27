فندق جراند ميلينيوم دبي يطلق تطبيق الهواتف الذكية للضيوف والزوار

أعلن جراند ميلينيوم دبي، فندق الخمس نجوم الواقع في مرتفعات البرشاء، عن إطلاق تطبيقٍ للهواتف الذكية يعمل على هواتف آندرويد وأبل، ويلبي التطبيق احتياجات الضيوف ويوفر لهم المساعدة قبل وبعد وصولهم إلى الفندق. كما يقدم التطبيق خصومات حصرية إضافةً إلى المعلومات والإرشاد عن أقسام الفندق والمناطق المحيطة به.

يتيح التطبيق المجاني والمتوفر على هواتف آندرويد وآيفون للضيوف تواصلًا مباشرًا مع فريق عمل الفندق لإجراء حجوزات الغرف وطاولات المطاعم أو معالجات السبا والاستفسار عن المعلومات. كما يحتوي التطبيق على دليل إرشادي للمدينة يمنح الضيوف والزوار فرصة الاطلاع على اَخر الفعاليات والعروض الترفيهية ومهرجانات التسوق، ويوفر معرض الصور في التطبيق رؤية شاملة للفندق بتقنية تصوير 360 درجة.

وقال أسامة شلق، المدير العام في فندق جراند ميلينيوم دبي: "تعتبر تطبيقات الهواتف الذكية الوسيلة المُثلى والرائدة لتعزيز تواصل علامات الضيافة مع العملاء، ويتيح التطبيق للضيوف فرصة التواصل المباشر عبر الهاتف الذكي الذي يحملونه معهم أينما حلّوا، ونؤمن بأن إطلاق التطبيق خطوة ثورية لرفع مستوى الخدمة وتحقيق تجربة إقامة فريدة للضيوف".

ويوفر التطبيق للضيوف استعراضًا رقميًا لقائمة الطعام يتيح لهم طلب الأطباق التي يرغبون بها من خدمة الغرف كما يسمح للضيوف حجز قاعات اجتماعات ومؤتمرات مع خيارات عديد لتحديد المميزات الخاصة للقاعة، وذلك لضمان راحةٍ مُثلى للضيوف.

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كما يمكن أيضًا طلب خدماتٍ مثل خدمة المدرب شخصي أو مدرب اليوجا أو جهاز تحفيز العضلات الإلكتروني من خلال هذا التطبيق مما يتيح للعملاء جدولة مواعيدهم الخاصة بهم بطريقة مريحة عبر الإنترنت ويوفر مرونة أكثر من خلال عروض تأجير السيارات الخاصة التي يضمها هذا التطبيق والتي يمكن من خلالها للضيوف تأجير سيارة وهم مُستلقون في غرفهم الفندقية.

وعلق فراس الصادق، مدير التسويق في فندق جراند ميلينيوم دبي: "أخذنا بعين الاعتبار سهولة استخدام واجهات التطبيق لدى تصميمه لمساعدة الضيوف على القيام بالحجوزات أو الاستعلام عبر الهواتف الذكية. ويمكن للزوار القيام بجولة افتراضية في مختلف أرجاء الفندق، وسيجد الضيوف سهولةً بالغة في إعادة تعبئة الميني بار عبر هاتفهم أو ربما طلب لوازم الحمام أو الوصلات الكهربائية أو خدمات الغسيل ونحوها. ويمكن للضيوف كذلك حل المشكلات التي قد تواجههم أو التواصل مع مدراء الفندق لطلب المساعدة. ونهدف من خلال إطلاق هذا التطبيق إلى رفع مستوى الخدمات التي نقدمها في الفندق وإلى توفير تجربة إقامة فريدة لضيوفنا لما يقدمه التطبيق من سهولة وسلاسة ومرونة في طلب الخدمات وتخصيصها، ونعد عملائنا بمواصلة تطوير التطبيق وتوفير واجهاته بلغات عدة".

ويضم التطبيق كذلك خدمة "اسأل فقط" التي توفر للضيوف تواصلًا مباشرًا مع فريق عمل الفندق. ويقدم التطبيق عروضًا خاصًا بمناسبة إطلاقه تصل إلى خصم بنسبة 15% على حجوزات الغرف و25% على فواتير المطاعم و30% على معالجات السبا.